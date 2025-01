Gamberorosso.it - "Alert sulle bottiglie del vino in Usa? C'è un nuovo studio di cui Trump dovrà tenere conto". La rivelazione di Sandro Sartor

Rapidamente rimbalzatatestate internazionali, preoccupa la recente presa di posizione del responsabile della salute pubblica americana (Surgeon general), Vivek Murthy, sul rapporto ca-effetto tra consumo di alcolici e l'aumento del rischio di cancro (Alcohol and cancer risk 2025), resa nota pochi giorni fa dal dipartimento della Salute (Hhs) sotto l'amministrazione di Joe Biden. L'ipotesi che anche gli Stati Uniti, prima destinazione per i vini italiani, possano scegliere di inseriresalutisticietichette dei vini e delle bevande alcoliche apre interrogativi di non poco, per le prospettive del beverage nazionale ed europeo. É anche vero che per concretizzare tale ipotesi occorrerebbe un voto del Congresso nell'imminente secondo mandato del presidente incaricato, Donald, tuttavia è bastata la presa di posizione di un'autorità sanitaria (in scadenza di mandato e senza poteri esecutivi) a mandare in subbuglio metà del pianeta, con effetti immediati anche sui titoli azionari.