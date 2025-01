Ilfattoquotidiano.it - Albania, Meloni: “Pronti, alla Corte Ue gli altri Paesi ci sosterranno”. Poi accusa le toghe di ignorare la Cassazione, ma non è così

La conferenza stampa di Giorgia, organizzata dall’Ordine dei giornalisti e dStampa parlamentare, è stata l’occasione per rispondere anche sui migranti e i centri inche, assicura la premier, sono. Diversamente da quanto ipotizzato a dicembre, nessun annuncio di nuovi trasferimenti. Del resto, “gli arrivi in questi giorni si sono praticamente azzerati”, ha spiegatodopo aver rivendicato il calo degli sbarchi del 2024, meno 60% rispetto al 2023. Non avere persone da trasferire nei centri albanesi non creerà imbarazzi, almeno per ora. Il governo sembra voler attendere ladi giustizia europea, che quattro tribunali italiani hanno investito della questione della designazione deisicuri ai fini delle procedure d’asilo. I rinvii sono 14 in tutto, ma laha deciso di sospenderne la maggior parte ed esprimersi su due depositati dal tribunale di Roma a novembre.