Zonawrestling.net - AEW: Malakai Black ha chiuso con la compagnia

Leggi su Zonawrestling.net

e la House of: un capitolo che si chiude in AEWSecondo quanto riportato da Fightful, diverse fonti interne alla AEW ritengono cheabbia concluso o stia per concludere la sua esperienza nella federazione. Dave Meltzer, sul Wrestling Observer Radio, ha aggiunto di non aver ricevuto né conferme né smentite quando ha chiesto informazioni sulla questione. Sia Meltzer che Bryan Alvarez hanno riferito che, nel backstage, si vocifera che il trentanovenne abbia terminato la sua collaborazione con la.La notizia arriva dopo il promo di Will Ospreay successivo alla sua vittoria su Buddy Matthews nell’ultimo Dynamite, dove ha dichiarato che Matthews e Brody King non hanno bisogno di una guida. In risposta, Matthews ha condiviso un messaggio su X affermando che le parole di Ospreay non erano cadute nel vuoto.