Universalmovies.it - A Working Man | Jason Statham contro tutti nel trailer del film

Leggi su Universalmovies.it

Amazon MGM Studios ha svelato ildi AMan, il nuovo action movie con protagonista.Reduci dall’ottima collaborazione offerta per The Beekeeper, l’action man, il regista David Ayer ed i produttori di Amazon sono tornati nuovamente insieme per un nuovodai forti toni action. In AMan, infatti, un ex agente delle operazioni segrete (), ora dedito al lavoro edilizio, si ritrova costretto a ritornare in azione per salvare la figlia del suo capo.Oltre a, il cast di AMan conta la presenza di Michael Peña, David Harbour,Flemyng, Merab Ninidze, Maximilian Osinski, Cokey Falkow, Noemi Gonzalez, Arianna Rivas, Emmett J. Scanlan ed Eve Mauro.David Ayer ha co-scritto ilcon Sylvester Stallone, i due si sono basati sul romanzo del 2014 di Chuck Dixon “Levon’s Trade”.