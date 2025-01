Ilrestodelcarlino.it - A Treia con l’Auser : "Mobilità garantita" per anziani e disabili

Sarà presentato oggi alle 10.30, in piazza della Repubblica a, il progetto "", con la consegna del veicolo Fiat Doblò per il trasporto. Il servizio, che ha il patrocinio del Comune e la collaborazione di Auser Marche e P.M.G., è gestito dai volontari di Auser(nella foto il presidente Biondi e il sindaco Capponi), per ladi, malati e persone in difficoltà. Sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, e lunedì dalle 14.30 alle 17. Prenotazioni con due giorni di anticipo al 3761951912.