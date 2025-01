.com - 34enne minaccia con violenza la madre, arrestato

conladalle forze dell’ordine. Un incubo di lungo corso quello vissuto dalla donna, che alla fine ha visto il figlio finire in manette e, chissà, concludersi in questo modo mesto calvario che poteva terminare in tragedia.ta di morte la, dunque, ha vistofiglio violento. L’incubo ha visto protagonista per oltre un anno un uomo, di 34 anni, che sarebbe arrivato anche a puntarle contro un coltelloconlaCi hanno pensato i Carabinieri e porre fine alla reiteratafamiliare. Da più o meno un anno l’incubo correva in casa. Una donna costretta a subire intimidazioni e umiliazioni da parte del figlio che, in una circostanza, le aveva puntato contro un coltello. L’uomo, di 34 anni, tunisino residente ad Ardea, è statodai carabinieri, con l’accusa di maltrattamenti in famigliaStando a quanto ricostruito, da tempo la donna viveva il suo personale incubo familaire.