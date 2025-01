Zonawrestling.net - WWE: A New Year’s Evil trionfa Giulia, è la nuova campionessa NXT!

Grande appuntamento questa notte con NXT New, puntata speciale che può segnare la strada di questa prima parte di 2025 per molte Superstar di NXT. Così è stato sicuramente per due atlete della vasta divisione femminile del terzo brand della WWE, con Roxanne Perez eche si sono sfidate con in palio il titolo femminile NXT, un match che è arrivato dopo la vittoria nell’Iron Survivor Challenge match die che le ha garantito proprio questa opportunità titolata. Buona la secondaIl match trae Roxanne ha aperto la puntata speciale di NXT. Anche Corey Graves questa notte presente al tavolo di commento al fianco di Vic Joseph e Booker T, quest’ultimo sempre pronto a sostenere la sua allieva Roxy. È stato sicuramente un gran modo di aprire New, match intenso e ben lottato tra due ottime lottatrici.