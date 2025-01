Oasport.it - Volley femminile, Milano tentenna un set e liquida il Porto: Egonu in doppia cifra, ora il VakifBank per i quarti

ha sconfitto ilper 3-0 (25-13; 26-24; 25-16) e ha così conquistato la quarta vittoria nella Champions League di. Le vice campionesse d’Europa hanno dominato il primo e il terzo set nella tana della poco quotata compagineghese, mentre nel secondo parziale hanno subito il desiderio di rivalsa delle padrone di casa e hanno dovuto rimontare da 17-21, annullando due set-point sul 22-24.Le ragazze di coach Stefano Lavarini si confermano così al secondo posto nel gruppo C con quattro successi (12 punti), alle spalle dell’imbattutoIstanbul (cinque vittorie, 15 punti). La formazione lombarda ospiterà la corazzata turca tra un paio di settimane: servirà vincere per 3-0 (con qualsiasi scarto) o per 3-1 (con almeno 12 punti di vantaggio complessivo) per operare il sorpasso e conquistare la prima posizione nel raggruppamento, con un successo per 3-1 si dovrà verificare il quoziente punti, mentre tutti gli altri risultati premierebbero la squadra anatolica.