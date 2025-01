Sport.quotidiano.net - Volley A2 donne: positivo l’esordio della centrale Melandri. La Clai punta al quinto posto. Nel mirino ora c’è Castelfranco

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quella conquistata domenica contro la Valsabbina Brescia è una vittoria fondamentale per la. Tre punti che tengono in corsa per illa squadra di Nello Caliendo: arrivare quinti al termineprima parte significherebbe andare a giocare la poule promozione e non la poule per rimanere in categoria. Ora la quinta piazza, occupata da Costa Volpino è a sole tre lunghezze, mancano quattro partite alla fine ed è tutto in gioco. In primis vanno recuperati i tre punti, poi bisogna fare uno in più delle bergamasche per dare un senso diverso alla prima storica annata in A2. Nell’ultimo turno sono state tre le giocatrici in doppia cifra: Pomili (16), Stival (18) e Bulovic (16). La prima vittoria del girone di ritorno è una manna dal cielo per un gruppo che nelle ultime settimane aveva perso qualche certezza a causa delle sconfitte, laè pur sempre una neo promossa e come tale paga dazio in primis all’esperienza, in seconda battuta, ma non meno importante, alla bravura delle avversarie che si trovano dall’altra parterete.