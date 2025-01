Vlahovic si mette sul mercato

Leggi su Justcalcio.com

Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport:Dusanparece tener las horas contadas en la Juventus. Y eso seguro que no son buenas noticias para un equipo que, en ataque, se ha construido en los últimos tres años en torno a la figura del serbio. Desde que llegó de la Fiorentina por más de 80 millones de euros en 2022,se ha convertido en la gran baza ofensiva de un equipo ‘bianconero’ en busca de recuperar sus mejores años.Sin embargo, parece que el divorcio entre Juventus y el jugador es ya un hecho. Según apunta la ‘Gazzetta dello Sport’, el serbio no tiene ninguna intención de renovar su contrato que vence en junio de 2026. El futbolista considera que la ‘Vecchia Signora’ no llega ni de cerca a sus pretensiones económicas y es por ello que, ahora mismo, no quiere seguir vistiendo la bianconera más allá de ese 30 de junio de 2026.