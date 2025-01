Quotidiano.net - “Verso la liberazione di Abedini”. E’ l’iraniano bloccato in Italia su richiesta degli Stati Uniti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 gennaio 2025 - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Palazzo Chigi – apprende l’Ansa da fonti informate – per la valutazione dell'eventuale rilascio di Mohammaed- l'ingegnere iranianoinlo scorso 16 dicembre su- che potrebbe già avvenire nelle prossime ore. Anche secondo quanto risulta a L'Aria che tira su La7, fonti vicine al prossimo segretario di Stato americano Rubio sostengono che l'ingegnere iraniano MohammadNajafabadi, arrestato in, sarà scarcerato e probabilmente rimpatriato in Iran. "Gli stessi iraniani hanno separato le due cose. Intanto godiamoci il rientro indi Cecilia Sala, una brava giornalista", aveva detto poco prima il vicepremier e ministroEsteri, Antonio Tajani, in collegamento con l'edizione straordinaria del Tg1, rispondendo alla domanda su quanto abbia pesato l'incontro di qualche giorno fra tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente elettoDonald Trump a Mar-a-Lago, in Florida.