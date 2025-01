Iltempo.it - Vaffa clamoroso di Cruciani all'attore di M.: “Prendi l'assegno e non rompere”

Luca Marinelli ha interpretato Benito Mussolini nella serie televisiva "M - Il figlio del secolo", tratta dal romanzo di Antonio Scurati. In diverse interviste, Marinelli ha condiviso le sfide emotive e professionali affrontate durante la preparazione e l'interpretazione di un personaggio del genere. Marinelli ha infatti descritto l'esperienza come "emotivamente complessa" e "devastante". Da antifascista dichiarato, ha spiegato che sospendere il proprio giudizio per calarsi nei panni del Duce per lunghe ore ogni giorno, nell'arco di sette mesi, è stato un processo doloroso dal punto di vista umano. La vicenda e le parole dell'hanno però scatenato Giuseppe, che si è imbestialito con Marinelli durante La Zanzara su Radio 24: “La prima persona che mi sta sui co***oni in questo 2025, ve lo dico subito, papale papale, è unradical chic.