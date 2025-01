Lettera43.it - Ucraina, Zelensky ha deciso di candidarsi per un secondo mandato

Volodymyrhadiper unpresidenziale. Lo scrive il quotidiano ucraino Telegraf, citando fonti vicine al capo di Stato, che dopo un ultimo anno decisamente complicato ha visto la sua posizione indebolirsi nettamente. «Con un livello di fiducia del 52 per cento,ha ancora la possibilità di vincere», afferma però Telegraf, sottolineando che «uno dei principali intrighi politici nel 2025 è se insi terranno le elezioni presidenziali e parlamentari».Voto in(Getty Images).Lo staff al lavoro per convincere Zaluzhny a non correre per la presidenza, scrive Telegraf, avrebbe un unico vero rivale: l’ex comandante in capo delle Forze armate ucraine Valery Zaluzhny, rimosso 8 febbraio 2024 e spedito un mese dopo a Londra come ambasciatore dell’nel Regno Unito.