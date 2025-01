Tv, su RaiPlay arriva il film “Sofia” di Meryem Benm’Barek

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 8 gen. (askanews) – Sarà disponibile da sabato 11 gennaio in esclusiva suil”, opera prima della regista marocchina, vincitrice a Cannes del premio Un Certain Regard per la migliore sceneggiatura nel 2018. “”,drammatico dal crudo realismo e dalla forte componente sentimentale, vede come protagonisti gli attori Maha Alemi, Hamza Khafif, Sarah Perles, Lubna Azabal, Faouzi Bensaidi. È una pellicola di denuncia che tocca le corde profonde della percezione della donna, vittima in Marocco della cultura patriarcale. Per le leggi marocchine, tutte le persone di sesso opposto che abbiano una relazione sessuale fuori dal matrimonio sono punibili con il carcere.ha 20 anni e vive con i suoi genitori a Casablanca. Nessuno in famiglia sa che aspetta un figlio, avuto fuori dal matrimonio.