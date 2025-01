Justcalcio.com - Tuttosport – Juve, mistero social e tifosi divisi tra Toro e mercato: chi “lavora in silenzio”?

2025-01-07 22:06:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di:Dopo la bruciante eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, Thiago Motta ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Oggi lantus è tornata quindi ad allenarsi alla Continassa per preparare il derby contro il Torino, in programma sabato 10 gennaio alle ore 18. Una partita fondamentale per la stagione e la lotta Champions, che lo stesso club bianconero sta provando a caricare attraverso una misteriosa foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. Lain vista del derby: “Lavoriamo in”Il club bianconero ha pubblicato una foto di un calciatore in ombra sul proprio profilo Instagram. Una scelta che ha confuso più di qualche tifoso, che ha faticato a riconoscere il soggetto della foto o che ha sperato potesse essere un nuovo acquisto.