Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2025 ore 20:00

Luceverdeveri trovati dalla redazioneancora intenso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare code a tratti tra Ardeatina e Tuscolana stessa situazione in carreggiata interna a Tuscolana ed Appia rallentamenti e code in uscita dalla città anche su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino ed Acilia in direzione di Ostia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda tra viale di Tor di Quinto viale della Moschea in direzione di San Giovanni Restiamo su via del Foro Italico per lavori tra le 22 Iris è chiuso il tratto tra via Salaria & via di Tor di Quinto in direzione dello stadio uscita obbligatoria su via Salaria in direzione di San Giovanni riduzione della carreggiata tra viale della Moschea è via Salaria attenzione alla segnaletica altri lavori di notte su via Cilicia fino al 20 gennaio in fascia oraria 20 25 30 chiuso il tratto tra Piazza Galeria e via Cristoforo Colombo in questa direzione deviazioni anche per il trasporto e anche al Flaminio lavori di notte interessano via Poletti tra le 21 e le 5 la strada sarà chiusa altra Viale Pinturicchio e via Masaccio pertanto l’ultima partenza della linea del tram 2 dal capolinea Piazza Mancini sarà alle 20 circa da Piazzale Flaminio alle 19:40 circa sul percorso della stessa linea sarà attivo dalle 20 un servizio bus navetta ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito