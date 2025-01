Quotidiano.net - Suicidio a Genova: madre si toglie la vita temendo di perdere l'affidamento dei figli

La donna che ieri si è uccisa alanciandosi dal quarto piano di casa, per paura dil'dei quattro, aveva denunciato il marito per maltrattamenti perché secondo lei si era radicalizzato "e frequentava terroristi". Da quella denuncia sono partiti una serie di accertamenti, in un indagine del pubblico ministero Luca Scorza Azzarà. La Digos però ha escluso un suo coinvolgimento. Secondo il marito della donna, invece, come messo nero su bianco su una delle memorie depositata tramite la sua avvocata Anna Serafino, "la donna lo aveva denunciato per gelosia". L'uomo, dice il legale, si sarebbe sempre occupato della sua famiglia "provvedendo a tutto". La situazione sarebbe degenerata a fine del 2022, con la nascita dell'ultimoo. "Ha iniziato ad accusarmi ingiustamente di avere storie extraconiugali - si legge nella memoria - o amicizie inadeguate.