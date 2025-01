Spiderman irrompe nel Commissariato e picchia il suo avvocato con la mazza da baseball, arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Un uomo del 1991, di origine moldava, definito lo “di Nardò”, per essersi arrampicato, a metà dicembre scorso e a mani nude, lungo la facciata barocca della chiesa di San Domenico è statodopo una vicenda assurda che si è verificata nella mattinata di ieri. L’uomo, di 23 anni, si chiama Vladislav Railean, ed è tristemente ribattezzato, come detto, come lo “di Nardò”. Il soprannome se lo è guadagnato lo scorso 12 dicembre, quando è riuscito a tenere in scacco decine di soccorritori e militari, allo stesso tempo, arrampicandosi sulla facciata barocca di una chiesa del Centro storico del comune neretino e lanciandone pezzi ai passanti. Tanti, nel mese di dicembre, gli interventi della polizia per frenare le intemperanze dell’uomo.L’ultima aggressione di, i fattiL’ultimo sembra essere stato quello di ieri mattina quando,è entrato neldi polizia di Nardò, con unadadi ferro e ha aggredito l’al quale sua madre si era rivolta per denunciarlo in seguito a ripetuti tentativi di estorsione e minacce di morte subiti.