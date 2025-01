Thesocialpost.it - Spettacolare incidente a Rivarolo: Bmw sfonda una vetrina e si ribalta

Paura questa sera, mercoledì 8 gennaio 2025, aCanavese, dove unha coinvolto una Bmw Serie 1. L’episodio è avvenuto intorno alle 19:30 in via Favria, all’altezza del distributore di benzina Europam, scatenando attimi di panico tra i residenti.La dinamica dell’Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, l’automobilista al volante della Bmw ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha primato ladi un tabacchi al civico 9, abbattendo anche cartelli stradali, per poirsi e terminare la sua corsa contro alcuni alberi a bordo strada.Durante la carambola, il veicolo ha colpito una Fiat Punto parcheggiata, causando ulteriori danni. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, il conducente è rimasto miracolosamente illeso.