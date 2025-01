News.robadadonne.it - Sorelle si lanciano dalla finestra: la 32enne muore. In casa i suo figli

Avrebbe avuto un’udienza per l’affidamento dei quattronei prossimi giorni, e forse proprio questo potrebbe essere il motivo che ha spinto una trentaduenne del quartiere Sampierdarena, a Genova, a lanciarsi nel vuoto, seguita poco doposorella 36enne, ora ricoverata in gravi condizioni al San Martino. Niente da fare, invece, per lei, che poco prima delle 8 di mattina di ieri, 7 gennaio, è precipitata dal quarto piano del suo appartamento in via Cantore, mentre inc’erano proprio queiche lei avrebbe avuto paura di perdere.I vicini che hanno avvertito le forze dell’ordine dopo aver sentito un tonfo e dei gemiti e aver visto il corpo a terra hanno poi notato un’altra donna sul cornicione, e le hanno urlato di non gettarsi, senza essere ascoltati; sono stati gli inquirenti a stabilire il legame di parentela tra le due donne, che, stando alle testimonianze, erano molto legate e vivevano insieme.