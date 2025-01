Lapresse.it - Siria, venerdì missione di Tajani a Damasco

Il ministro degli Esteri, Antonio, andrà in, in10 gennaio, per incontrare il nuovo governono insediatosi dopo aver rovesciato il regime di Bashar Assad. “mi recherò in”, ha annunciato il titolare della Farnesina durante il question time alla Camera. “Ribadirò alle nuove autoritàne l’importanza di un processo politico inclusivo che garantisca le libertà fondamentali di tutti ini e riconosca e valorizzi il ruolo dei cristiani come cittadini con pienezza di diritti”, ha aggiunto, “l’Italia è al fianco del popolono per favorire la stabilizzazione politica e la tutela dei diritti umani”.