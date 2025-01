Anticipazionitv.it - Shaila Gatta nella bufera per la frase sui bambini africani ma ha ragione

, concorrente del Grande Fratello ed ex Velina di Striscia la Notizia, è finita al centro di una nuovasocial. Nelle ultime ore, durante un momento scherzosocasa, una suasuiha scatenato un acceso dibattito. Sebbene molti l’abbiano criticata per superficialità, altri hanno riconosciuto una verità nelle sue parole, portando alla luce un tema spesso ignorato.Ladiche ha acceso la polemicaNelle ultime ore,cucina del Grande Fratello,, con Lorenzo Spolverato, si divertiva lanciando caramelle per gioco. Lorenzo l’ha ripresa dicendo: “Il cibo non si lancia, ci sono iche muoiono di fame.”ha risposto: “Sarebbero carie, perché non si possono curare. Non potrebbero mangiarle!”. Le sue parole, pronunciate con leggerezza, hanno acceso un dibattito su povertà e salute nei paesi in via di sviluppo.