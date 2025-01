Serie turca Sen A?lama ?stanbul trama

Leggi su Serietvinpillole.it

Sen A?lama ?in onda dal 10 dicembre 2024 sul canale turco star tv.Ambientata a I, questaruota attorno a un amore impossibile. ?ehrazat, una giovane donna resiliente e piena di speranza che studia medicina, sogna un futuro radioso con il suo amato Ferhat. Tuttavia, le loro vite vengono sconvolte quando Ferhat viene ingiustamente condannato a morte. Nel disperato tentativo di salvarlo dal patibolo, ?ehrazat si rivolge a Büyükbey, un uomo noto per la sua oscura influenza. Ma c’è un dettaglio di cui lei non è a conoscenza: nessun favore da parte di Büyükbey arriva senza un prezzo. Mentre il matrimonio infelice della figlia di Büyükbey, ?irin, e di suo nipote Kubat si intreccia con i piani dell’uomo per mantenere il suo impero, le vite di tutti cambieranno irrevocabilmente, e nulla sarà più lo stesso.