Serie B. Brescia attende Cellino, clima sempre più gelido

Il mercato delle disposizioni del presidente. Il massimo dirigente biancazzurro dovrebbe rientrare in città prima del fine settimana dalle vacanze a Miami ed è facile anticipare che fino a quel momento le operazioni delle Rondinelle saranno in stand-by. Per quel che riguarda le operazioni di gennaio, molto dipende dal destino di Gennaro Borrelli. In estate lo stessoha fatto uno sforzo economico importante per riscattare interamente dal Frosinone l’attaccante classe 2000 che, però, nella prima parte della stagione, non si è rivelato determinante come sperava il presidente dele, complice qualche acciacco fisico di troppo, finora ha segnato solo due reti. Le pretendenti per Borrelli, però, non mancano, anche se l’intenzione diè quella di non cedere il giocatore ad una rivale del torneo cadetto, ma di accettare una proposta dallaA, dove ci sono alcune squadre (Empoli e Genoa su tutte) che stanno guardando a lui con interesse.