Puntomagazine.it - Sciopero Nazionale di Quattro Ore: I Servizi EAV a Rischio Venerdì 10 Gennaio

Leggi su Puntomagazine.it

diOre: Disagi Previsti per iEAV nella Serata di10102025, idi trasporto dell’Ente Autonomo Volturno (EAV) potrebbero subire disagi a causa di unodiore proclamato dalla Confail (Confederazione Italiana Autonomie Locali e Pubbliche). L’agitazione sindacale, che interesserà l’intera rete EAV, avrà luogo dalle 19:32 alle 23:32, con motivazioni legate a problematiche generali del trasporto pubblico locale.Dettagli delloLa Confail ha deciso di interrompere ilo perore in segno di protesta contro le difficoltà riscontrate nel settore del trasporto pubblico. L’azienda EAV, che gestisce il trasporto su ferro e su gomma in Campania, ha diffuso una nota ufficiale in cui comunica la situazione e invita i passeggeri a prestare attenzione a possibili modifiche nei tempi di percorrenza.