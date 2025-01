Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino a Mezzolara. Notte di derby in Promozione

A Budrio mister Ricci, oggi alle 14,30 nel turno infrasettimanale, dovrà rinunciare a Corsi, il trequartista arrivato dalla Primavera del Bologna, uno dei migliori domenica nel successo casalingo sul Reno Sant’Alberto. Salterà la gara per un risentimento muscolare con ogni probabilità Cazzadore, sfuma dunque la sfida dei gol con il capocannoniere Karapici. "Andremo a Budrio per muovere la classifica e dare continuità alla striscia positiva – è il proposito del direttore sportivo Marco Secchieroli – All’andata fu una giornata nera non solo per il risultato, ma anche per l’infortunio di Cremaschi, che abbiamo perso per tutto il girone d’andata e tornerà solo a fine gennaio". Inil turno è all’insegna dei, soprattutto quello del Delta del Po tra la capolista Mesola e la Comacchiese, le due battistrada.