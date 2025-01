Sag Awards 2025 | posticipato l’annuncio delle nomination a causa dell’incendio in California

Leggi su Cinefilos.it

SaginLelive dei Sagsaranno posticipate alla luceboschivo che ha devastato lameridionale dopo essere scoppiato martedì nel quartiere di Pacific Palisades a Los Angeles.“Per eccesso di cautela per la sicurezza dei nostri presentatori, ospiti e personale,in diretta dal vivo per la 31a edizione annuale dei SAGè stato annullato adegli incendi boschivi econdizioni di vento avverse a Los Angeles”, ha comunicato il SAG in una dichiarazione condivisa sui social media martedì sera. “I candidati saranno svelati domani (mercoledì, oggi, ndr) alle 16.30 tramite comunicato stampa e il sito web dei SAG. Non vediamo l’ora di celebrare questi attori incredibili e il loro lavoro alla cerimonia dei SAGdel 23 febbraio.