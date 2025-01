Pronosticipremium.com - Roma Primavera-Lecce 1-2, Falsini: “Meglio rispetto all’Hellas, ho visto passi avanti”

Ci si attendeva un ritorno in campo migliore per la, che aveva concluso il 2024 con una striscia di sette vittorie consecutive. Le prime due sfide del nuovo anno hanno invece fatto registrare altrettante sconfitte. Dopo quella rimediata per 2-1 contro l’Hellas Verona, ne è arrivata un’altra con il medesimo risultato in Coppa Italia con il. I giovani giallorossi non sono riusciti a gestire l’iniziale vantaggio firmato Bah, facendosi prima raggiungere e poi superare dai salentini, non riuscendo poi a sfruttare la doppia superiorità numerica nel finale, senza trovare la rete che avrebbe portato la sfida ai calci di rigore.: “Abbiamo perso riferimenti e coraggio”Al termine del match, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso l’allenatore capitolino Gianluca: “Abbiamo fatto i primi 20/25 minuti molto bene, poi ilha iniziato a pressare un po’ più alto e abbiamo perso qualche riferimento, soprattutto in fase di possesso.