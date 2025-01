Pronosticipremium.com - Roma Primavera fuori dalla Coppa Italia, 1-2 col Lecce: aria di crisi?

Dalle gioie post derby della prima squadra, oggi tornata a Trigoria per l’allenamento in vista del Bologna, alla disfatta della, in un pomeriggio decisamente amaro e inaspettato. I baby giallorossi sono, subito all’esordio negli ottavi di finale, in una competizione che l’aveva vista trionfare nella stagione 2022/23 ed essere eliminata in semifinaleFiorentina (poi vincitrice) nella stagione scorsa. Fatale agli uomini di Falsini la sconfitta per 1-2 per mano di unpiù caparbio e determinato seppur inferiore tecnicamente.Eppure la gara si era messa subito in discesa, cosa che probabilmente ha fatto calare l’attenzione dei giovani calciatori.che parte meglio e, dopo una prima grande occasione al 12?, stappa la partita 7 minuti più tardi grazie al colpo di testa di Bah.