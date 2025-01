Lapresse.it - Rino Tommasi morto a 90 anni, chi era il grande giornalista

Ila 90. Nessuno come lui e per tutti il migliore. Per come raccontava lo sport, per l’eleganza e quel velo autentico di ironia con cui sapeva prendere per mano il telespettatore e coinvolgerlo trasmettendogli passione, sana curiosità e cultura sportiva tra numeri mai ‘freddi’, aneddoti illuminanti e analisi tecniche da super esperto. Lo sport piange una figura leggendaria, perché la scomparsa diè un pezzo di giornalismo sportivo che si chiude definitivamente, uno “stampo che non si può replicare” come ha detto con il cuore spezzato dall’emozione uno dei suoi tanti colleghi e ammiratori come MaBartoletti.Chi eraDefinirloè quantomai riduttivo perché, nato a Verona nel 1934, il 23 febbraio, è stato molto più di un cantore delle gesta sportive, un impareggiabile conduttore televisivo, un telecronista sui generis, un abile organizzatore di eventi pugilistici, ma soprattutto un ‘one man show’ e molto, molto altro.