Ilrestodelcarlino.it - "Rifiuti e inciviltà in centro". Aumentano le segnalazioni

Bottiglie gettate tra il muretto di palazzo Schiaffino e il ciglio della strada, sacchetti diconsumati sul posto da chi usa un angolo di cespugli e verde per bivaccare, mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti, lattine e contenitori di cibo da asporto: è quanto appare in questi giorni in via Felice Cavallotti, nel tratto di strada più vicino a via Bonatti. Non è la prima volta. Un tratto di strada, sul quale si affacciano le case, utilizzato, nella parte più buia, da chi nella notte decide di ‘bere’ e ‘mangiare’ all’aperto lasciando un tappeto di schifezze. Sono le vie più centrali, quelle che portano a piazza Garibaldi e viale Repubblica. Angoli di paese la cui tranquillità viene sporcata dall’di pochi.coperti solo quando le auto sono parcheggiate. La pulizia del ciglio e dei marciapiedi infatti non è scontata e non è un atto dovuto, mentre la strada viene pulita regolarmente, dai mezzi appositi una volta la settimana.