Inter-news.it - Ravezzani predica calma: «Giudizi apocalittici sull’Inter. Funerale anticipato!»

Leggi su Inter-news.it

Fabioha invitato all’adozione di una linea più realistica riguardo la sconfitta dell’Inter in finale di Supercoppa Italiana. Dal suo punto di vista, i nerazzurri possono ancora fare tanto in stagione.IL RAGIONAMENTO – Fabioprende le distanze dalle voci maggiormente pessimistiche emerse dopo la sconfitta dell’Inter contro il Milan per 2-3. Il giornalista si è così espresso sulla questione con un post pubblicato sul suo account X: «Vedo. Potenzialmente in testa al campionato, ben messa in Champions, avanti in Coppa Italia. A parte ieri, stagione eccellente. Certo, il centrocampo sembra un po’ sfibrato per ragioni anagrafiche e di usura. Ma aspetterei per il».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «