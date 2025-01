Calciomercato.it - Ranieri ha le idee chiare: “Rosa da completare. Dybala va salvaguardato”

Il tecnico della Roma parla di presente e futuro in un’intervista al Corriere dello Sport, soffermandosi anche sul ritorno di TottiIl derby vinto, cinque volte su cinque. Claudioha rinnovato il suo legame d’amore con la Roma, battendo la Lazio nell’ultima stracittadina.non cambia idea: “Le ultime emozioni.va” (LaPresse) – Calciomercato.itUn successo che ha spazzato via mesi difficile e che dovrà essere ora trampolino di lancio per la seconda parte di stagione. Ne ha parlato in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ in cui ha ribadito di non voler proseguire oltre la sua carriera da allenatore: “Sono emozioni forti, anche perché sono le ultime. È iniziata l’ultima tappa e quando pensi che sia finita – dice citando Antonello Venditti -, è proprio allora che comincia la salita”.