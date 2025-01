Ilgiorno.it - "Quello che è successo a Milano mi segnerà a vita”: la giovane belga Laura racconta le violenze di Capodanno alla tv Rtl

– La breve vacanza aa cavallo di. I giorni trascorsi in un ostello di Lambrate. Poi la decisione di andare in piazza Duomo ad aspettare l’arrivo del 2025 “perché credevamo che, come succede in altre città, ci sarebbero stati i fuochi d’artificio o un evento per il contorovescia organizzato dal Comune”., studentessa ventenne di Liegi, hatoche le sarebbein centro davanti alle telecamere dell’emittente tv Rtl Info, dopo averlo già fatto al quotidiano La Meuse nei giorni precedenti: “Non potrò mai dimenticare quel che è accaduto”. Una ricostruzione che finora non è stata formalizzata in una denuncia, né in Italia né nel suo Paese di origine: gli investigatori della Squadra mobile hanno già attivato i tradizionali canali di comunicazione con i colleghi del Servizio internazionale per la cooperazione di polizia per rintracciare la ragazza e i suoi cinque amici (tutti identificati dai documenti che hanno presentato nella struttura ricettiva milanese per pernottare) e raccogliere la loro versione dei fatti.