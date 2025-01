Panorama.it - Proteus, l’elicottero drone per la Marina inglese

Novità nel segmento Unmanned di Leonardo, che insieme con la Royal Navy e il team Future Capability Innovation (Fci) del ministero della Difesa del Regno Unito per le attrezzature e il supporto alla difesa (ufficio De&S), nella giornata di ieri (7 Gennaio) hanno svelato le prime immagini del velivolo senza equipaggio, del quale è in costruzione il dimostratore tecnologico. Il programma, commissionato nel 2022, vale 71 milioni di euro e vedrà il prototipo pronto a volare per la prima volta a metà di quest’anno. La configurazione diè quella di un elicottero mono rotore che pesa circa tre tonnellate e che sarà utilizzato per dimostrare i progressi in termini di autonomia, modularità del carico utile e intercambiabilità del progetto iniziale, sviluppando al contempo nuove tecnologie nelle tecniche di progettazione e produzione.