Prima Categoria Il Castelbellino contro gli arbitri | Chiediamo più rispetto

Lo sfogo del dirigente Quaresima: “Non stiamo avendo fortunale squadre di vertice: siamo stati penalizzatiOstra, Filottranese, Montemariciano e Real Cameranese. Non vogliamo pensare male, ma tanti indizi stanno diventando prove”, 8 gennaio 2024 – Ilnon ci sta e reclama gli episodi sfavorevoli che ha subito in queste prime 14 giornate del campionato di. La società, infatti, fa sapere di essere indignata per questa situazione che si sta ripetendo dall’inizio del 2024-2025.“Non stiamo avendo fortuna – ci fa sapere il dirigente orange Lorenzo Quaresima – con gli, soprattutto con le squadre di ‘vertice’.l’Ostra, alla terza di campionato sul risultato di 1-1 non ci viene concesso un rigore clamoroso su Rossetti, che subisce due falli nella stessa azione e addirittura ci viene fischiato fallol’attaccante.