Piuttosto si droghi! | lo sconcertante video di Gualtieri scatena Luca e Paolo | Guarda

Prima puntata del 2025 per DiMartedì, il talk-show politico del martedì sera in onda su La7 e condotto da Giovanni Floris. E anche quest'anno ecco gli inserti satirici di, all'anagrafeBizzarri eKessisoglu. Nel mirino del duo comico ci finisce il sindaco di Roma, Roberto, il tutto per una delle sue ultime prodezze-social: unin cui due ragazze alla chitarra cantano le presunte meraviglie di Roma, il tutto con un motivettoinascoltabile. Ad un certo punto ecco che nelappare lo stesso, il quale finge imbarazzo e finge di schermirsi. Insomma, un altrodel tutto surreale e che è costato un vero e proprio diluvio di sfottò al primo cittadino capitolino. "La nostra vuole essere una politica costruttiva. Ci sono dei politici che vengono raggirati da dei social media manager senza scrupoli, questo è ovvio", premette