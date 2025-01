Ilgiorno.it - Pignoramenti. La banca ha 60 giorni

Leggi su Ilgiorno.it

Lachiamata al pignoramento esattoriale dei crediti di un suo correntista non deve prelevare solo le somme presenti alla notifica del provvedimento, ma quelle fino al momento dell’effettiva operazione per cui ha 60di tempo. A chiarire la normativa, che potrebbe apparire un capestro per i debitori nei confronti dell’Erario, è stata un’ordinanza del Tribunale di Monza, chiamato a pronunciarsi sul ricorso d’urgenza promosso da una società che aveva subìto il pignoramento esattoriale su un conto corrente aperto presso un istituto di credito e lamentava il fatto che lanon avesse ancora corrisposto alla creditrice, l’Agenzia delle Entrate, l’importo corrispondente al saldo attivo presente sul conto corrente alla data di notifica del pignoramento, mantenendo il vincolo di indisponibilità sul conto corrente.