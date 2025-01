News.robadadonne.it - Perché non è vero che “C’è ancora domani” è candidabile come Miglior Film agli Oscar

C’èè stato senza alcun dubbio ilsuccesso cinematografico del 2023; con 5448552 biglietti venduti e un incasso totale di 36841823 euro, ildi Paola Cortellesi è stato il più visto e con il maggior incasso in italia in quell’anno, e il secondo dell’anno successivo, dietro solo a Inside Out 2.Distribuito in 126 Paesi, fra cui gli Stati Uniti, negli scorsi giorni diversi giornali italiani hanno erroneamente riportato la notizia di una possibile candidatura della pellicola, tanto che la stessa Cortellesi aveva scherzato spiegando che ilavesse la possiblità di entrare nelle cinquine degli Academy Awards “pari, direi, alla vita di un gatto in tangenziale, a Roma, nell’anno del giubileo”.Anche il ministero della Cultura ha pubblicato una nota, lunedì, per celebrare la selezione da parte dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che ogni anno assegna i prestigiosi premi, deldella regista romana, indicandolo“uno dei lungometraggi che parteciperanno alla corsa all’dell’anno”.