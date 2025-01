Rompipallone.it - Paura durante Tottenham-Liverpool: l’ex Juve Rodrigo Bentancur esce in barella

Ultimo aggiornamento 8 Gennaio 2025 22:46 di redazioneLa partita fraè stata interrotta per qualche minuto:a terra, attimi di terrore.Nel corso della sfida fra, valida per la semifinale di EFL Cup, le due squadre in campo sono state travolte da un grandissimo spavento., giocatore della squadra casalingia, si è infatti accasciato a terra.L’accaduto ha subito gettato preoccupazione fra i tifosi delle due squadre seduti sugli spalti. Soprattutto alla vista del giocatore trasportato fuori dal rettangolo di gioco in: il messaggio delrassicuraSul cronometro scorre il minuto 11, quando in occasione di un calcio d’angolontus e Boca Junior ha provato a colpire il pallone di testa.