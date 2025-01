Oasport.it - Pattinaggio artistico: non solo Europei. A gennaio tanti azzurri sul ghiaccio

Due grandi competizioni e diversi eventi satellite. Ci si appresta a vivere unparticolarmente ricco per il, la cui stagione è ormai arrivata alla sua fase clou. Nelle prossime settimane assisteremo infatti a una grande moltitudine di gare, alcune di queste imporssime.La competizione più attesa è certamente quella dei Campionati2025, in scena suldi Tallinn (Estonia) dal 29al 2 febbraio con un roster didi primo piano che avrà le carte in regola per raggiungere il sogno più ambito: andare a medaglia in ogni specialità, femmine comprese. I protagonisti saranno Guignard-Fabbri, Manni-Roethlisberger, Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio, Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Nikolaj Memola, Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann.