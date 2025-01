Sport.quotidiano.net - Palumbo tra i grandi, canarino dell’anno bis: "E magari in futuro lo diventerò ancora"

di Alessandro Bedoni e Alessandro Tronconeper la seconda volta di fila (media di 6.55 nell’anno solare), solo Frezzolini seppe ottenere in due anni consecutivi questo riconoscimento. Non solo, Antoniopuò dirsi ormai giocatore tra i più amati della piazza, status conquistato a suon di prestazioni di cuore e qualità, sempre riconosciute da chi siede al Braglia. Capocannoniere (ma avrebbe preferito fosse l’amico Pedro Mendes), i suoi numeri continuano a crescere e di pari passo vanno le ambizioni. A 28 anni chi non vorrebbe andare in A, ma la sincerità con la quale parla di Modena deve far stare tranquillo ogni singolo tifoso. Il sogno, il più grande, è raggiungerla con la maglia canarina., uno dei pochi a vincere due volte. Che significato ha per lei? "Di sicuro importante.