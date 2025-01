Lapresse.it - Palermo, si suicida dopo minacce e ricatti di figlia 15enne e fidanzato: arrestati i due giovani

Leggi su Lapresse.it

Viveva nella paura per le continue, per ie per le richieste di denaro dellae del suo fidanzatino di 17 anni. In più conviveva con il senso di colpa per non essere riuscito a educarla. Per tre mesi da dicembre 2023, G.M., un 48enne di, è stato subissato di messaggi Whatsapp con continue richieste di soldi, e ildellalo ha persino minacciato di morte. Lo scorso marzo non ce l’ha fatta più, e si è tolto la vita impiccandosi in casa. Oggi, per quella morte, i duesono statii due minoriIl suicidio è apparso subito anomalo, e i parenti dell’uomo lo hanno immediatamente ricondotto alle pressioni dei due adolescenti. A testimonianza del dramma vissuto dal padre, gli inquirenti hanno trovato il telefono dell’uomo con dentro tre mesi di chat, che non hanno lasciato dubbi.