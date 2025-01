Metropolitanmagazine.it - Oggi Elvis Presley avrebbe compiuto novant’anni, ma le nuove generazioni non lo conoscono

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, 8 gennaio 2025,Aaron, nato a Tupelo bel 1935, solo sopravvissuto di un parto gemellare,. Nessuno, prima di lui, aveva saputo coniugare il country e il blues afroamericano con pari energia, al punto che in tanti riconducono la nascita del rock and roll alla sua prima incisione discografica. Idolatrato alla stregua di un dio dai suoi contemporanei,ha dato origine ad un nuovo modo d’intendere la musica, grazie ad una voce profonda e versatile, oltre che ad una presenza scenica difficile da eguagliare. Morto prematuramente nel 1977 per un arresto cardiaco, a soli quarantadue anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli americani. Ancora, a diversi decenni di distanza dalla sua scomparsa, è considerato una vera icona a stelle e strisce, un simbolo della cultura pop, citato ed imitato da colleghi e artisti di ogni genere.