Justcalcio.com - Nuovo audio VAR emerge dal cartellino rosso di Santo Stefano di Jhon Duran contro il Newcastle

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Ildel VAR è emerso in seguito all’espulsione diilUnited il giorno diha ricevuto l’ordine di marcia dall’arbitro Anthony Taylor dopo essere sembrato grattare le sue tribune lungo la coscia e la schiena del difensore dei Magpies Fabian Schar. Taylor è rimasto fedele alla sua decisione sul campo, con la squadra di Unai Emery che ha subito una sconfitta per 3-0.Finora le critiche nei confronti degli arbitri sono state elevatete tutta la stagione e ora è stato annunciato che verrà data maggiore trasparenza ai tifosi tramite. Michael Owen e Howard Webb hanno recentemente analizzato l’incidente che è stato accolto positivamente.Anthony Taylor ha fatto bene ad espellereilha ricevuto undiretto per la sua sfida su Fabian Schar (Credito immagine: Getty Images)Nell’ultimo episodio di Match Officials Mic’d Up, Owen e Webb discutono la decisione in grande dettaglio, con Webb che prima sottolinea perché Taylor ha scelto di arrivare alla sua chiamata sul campo.