Nuova Alfa Romeo Matta 2028 | il Biscione torna nel mondo dei fuoristrada?

L’1900 M, soprannominata “”, è un veicoloprodotto dall’tra il 1952 e il 1954. Progettata su richiesta del Ministero della Difesa italiano, lafu realizzata in due versioni: la AR 51 per uso militare e la AR 52 per uso civile.Lavenne equipaggiata con un motore a quattro cilindri in linea da 1,9 litri, capace di erogare 65 CV a 4.400 giri/min. Il veicolo disponeva di trazione integrale e di un cambio manuale a 4 marce con riduttore. Le dimensioni erano compatte, con una lunghezza di 3.520 mm, una larghezza di 1.575 mm e un’altezza di 1.820 mm, per un peso a vuoto di circa 1.250 kg.Durante il periodo di produzione, furono realizzati 2.007 esemplari della versione militare AR 51 e 154 della versione civile AR 52. Nel 1954, l’esercito italiano sostituì lacon la Fiat Campagnola, considerata meccanicamente più semplice.