Lanazione.it - "No al cellulare a letto”: insonnia, viaggio nel Centro che la cura. Per evitare malattie più gravi

Firenze, 8 gennaio 2025 – “Parlare di sonno è molto importante. Oggigiorno manca la cultura e c’è ancora molta disinformazione su questo tema”: così la dottoressa Enrica Bonanni, responsabile deldi Medicina del sonno di Neurologia dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana. Alla quale abbiamo chiesto una “fotografia” del rapporto tra i toscani e il sonno. "Il problema dell’insonne – dice – è che si rende conto di non dormire o di dormire male ma non si rende conto dellatà della cosa e di tutto ciò che può derivare da questo”. Quando si parla didel sonno a cosa ci si riferisce? Quali sono quelle più comuni e quante persone sonote neldi Medicina del sonno di Pisa? “I disturbi del sonno sono molti, circa 60. Tutti insieme nel loro complesso interessano quasi metà della popolazione occidentale, molti sono anche trasversali in tutte le culture.