Musica | Rock At The Opera al via il 9 e il 10 maggio al teatro Augusteo

Rolling Stones e Guns N’ Roses, Led Zeppelin, AC/DC. Mostri sacri delche hanno entusiasmato generazioni e generazioni, sfornando pietre miliari delladestinate all’immortalità. Brani che rivivono in chiave sinfonica nello spettacolo ‘At The’, nuova produzione di Duncan Eventi – che segue il successo decennale di ‘Queen At The’, al debutto mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio al Politeama Genovese. Dopo Genova, “At The” approderà il 19 gennaio alMassimo di Pescara, il 23 gennaio aldelle Muse di Ancona, il 13 febbraio alModerno di Grosseto, il 14 e 15 febbraio alCartiere Carrara di Firenze, il 28 febbraio al PalaUnical di Mantova, il 1° marzo alPonchielli di Cremona, il 30 marzo all’Auditorium Conciliazione di Roma, il 5 aprile alTeam di Bari, il 6 aprile al Politeama Greco di Lecce, il 17 aprile alVentidio Basso di Ascoli Piceno, il 18 aprile al GranGeox di Padova, il 19 aprile alClerici (ex GranMorato) di Brescia , il 2 e 3alNazionale Italiana Assicurazioni di Milano, il 9 e 10aldi Napoli .