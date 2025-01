Ilrestodelcarlino.it - Minaccia la ex moglie con una pistola (clandestina): arrestato

Bologna, 8 gennaio 2025 - Un italiano di 43 anni è statodai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale con l’accusa di detenzione di arma, detenzione illegale di munizioni e ricettazione. Tutto è scaturito dalla denuncia presentata dall’exdell’che la notte della vigilia di Natale era statata dall’uomo che le aveva anche mostrato unaproprio per intimorirla. La Procura ha subito emesso un decreto di perquisizione dell’abitazione e personale per rintracciare e sequestrare l’arma. I carabinieri hanno così proceduto alla perquisizione e dopo aver rintracciato l'uomo ne hanno controllato la casa, trovando unacon matricola abrasa e 26 cartucce calibro 7.65 di illecita provenienza. L'uomo di 43 anni, con a suo carico vari precedenti, è statoe portato in carcere.