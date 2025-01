Tvzap.it - Marco Vannini, la notizia sull’ex fidanzata Martina scatena la polemica

Leggi su Tvzap.it

, lalaCiontoli è stata condannata in via definitiva a 9 anni e 4 mesi di carcere per concorso in omicidio volontario con dolo eventuale nei confronti di. Idem la madre e il fratello della giovane; 14 anni invece per il padre Antonio. A 10 anni dalla morte diavvenuta nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 nella villa della famiglia Ciontoli a Ladispoli, unasuha indispettito la madre della vittima e non solo. ( dopo le foto)Leggi anche: Frana in Italia, decine di persone restano isolateLeggi anche: Bottiglie di plastica, dopo il tappo che non si stacca arriva un’altra novità, lalaCiontoli, exdi, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza la possibilità di allontanarsi dal carcere per lavorare al bancone del bar del Ministero della Giustizia dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 14,30.